Карл III опростоволосился при толпе народа

Карл III допустил оплошность во время официального визита. Даже после более чем шести десятилетий королевской службы он все еще попадает в курьезные ситуации.

Во время визита в графство Оксфордшир монарх оказался в неловкой, но забавной ситуации: он случайно уронил памятную табличку во время ее торжественного открытия — и сам же не смог сдержать смех.

Карл посещал компанию Oxford Photovoltaics в Яртоне неподалеку от Оксфорда. Эта фирма, известная как Oxford PV, является одним из лидеров в области солнечной энергетики и специализируется на технологиях перовскитных солнечных элементов. В конце визита королю предложили открыть памятную доску в честь его посещения. Однако, когда Карл III потянул за синюю ткань, табличка неожиданно соскользнула с мольберта и упала на пол.

Произошедшее вызвало смех у всех присутствующих. Карл сначала удивился и покраснел, а затем рассмеялся вместе с толпой, продемонстрировав, что даже у самых опытных представителей королевской семьи не всё всегда проходит идеально.