Белоруссия ответила на предложение Литвы о встрече

Белоруссия готова к встрече с Литвой при отказе Вильнюса от ультиматумов. Так на предложение прибалтийской республики ответил официальный представитель МИД Белоруссии Руслан Варанков.

«Мы готовы обсуждать любые проблемные вопросы без каких-либо предварительных условий. (...) Искусственные же ультиматумы Вильнюса не имеют ничего общего ни с добрососедством, ни с нормальной дипломатической практикой», — заявил дипломат.

27 марта спецпредставитель президента США Дональда Трампа в Белоруссии Джон Коул призвал Вильнюс восстановить отношения с Минском.

Премьер-министр республики Инга Ругинене в ответ сообщила, что Литва готова рассмотреть встречу с Белоруссией на уровне вице-премьеров при ряде условий. Ее требования коснулись метеорологических шаров, задержанных на границе грузовиков и нелегальной миграции.