Вэнс готовится возглавить переговоры США с Ираном

Вице-президент США Джей Ди Вэнс может стать главным переговорщиком по урегулированию конфликта на Ближнем Востоке от Вашингтона.

© Global look

«Джей Ди Вэнс готовится приступить к выполнению самого важного задания в своей карьере: возглавить усилия США по прекращению войны, которую он изначально не хотел начинать», — пишет Axios.

Отмечается, что американский политик уже встречался с израильским премьер-министром Биньямином Нетаньяху и союзниками США в Персидском заливе.

Издание Tasnim при этом сообщило, что иранское руководство готово развернуть более 1 млн бойцов в случае наземного вторжения Соединённых Штатов на территории страны.

Ранее RT выяснил, что США могут использовать наёмников в наземных боевых операциях в Иране. Как считают эксперты, если американцам удастся закрепиться на захваченных территориях, туда могут ввести ещё и силы частных военных компаний.