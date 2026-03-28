Надежды кончились: США взяли Зеленского за горло

Украина рискует столкнуться с критическим дефицитом ракет-перехватчиков из-за истощения американских арсеналов, вызванного эскалацией конфликта на Ближнем Востоке.

Как сообщает газета Wall Street Journal, текущая модель военных поставок Вашингтона становится нежизнеспособной.

«ОАЭ, Катар и Бахрейн просят у США перехватчики. Аналитики заявили, что модель борьбы против Ирана неустойчива в долгосрочной перспективе», — отмечает издание.

Согласно данным публикации, страны, участвующие в конфликтах на других театрах военных действий, включая Украину, неминуемо ощутят последствия углубляющегося дефицита боеприпасов.

Информацию о перебоях в поставках систем Patriot подтверждает и издание Politico, подчеркивая, что решение Вашингтона ставит под угрозу программу передачи оружия Киеву, финансируемую союзниками.

Государственный секретарь США Марко Рубио подтвердил, что приоритеты американской военной политики смещаются в сторону защиты национальных интересов США в условиях нарастающей напряженности.

«Если у Соединенных Штатов возникнет военная необходимость, будь то пополнение наших запасов или выполнение какой-либо миссии в национальных интересах США, мы всегда будем на первом месте, когда речь идет о нашем оружии. Я думаю, это верно для любой страны в мире, если только эта страна не хочет выжить», — заявил Рубио.

Госсекретарь уточнил, что, хотя на данный момент масштабного перенаправления ресурсов еще не произошло, вероятность такого развития событий остается высокой.

По данным американских СМИ, США уже уведомили своих союзников о грядущих перебоях с поставками зенитных ракет для комплексов Patriot.