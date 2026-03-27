На Западе сделали неожиданное заявление о конфликте США и Ирана

Война в ближневосточном регионе складывается в пользу Исламской Республики Иран, написал на своей странице в социальной сети X (бывшая Twitter) норвежский профессор Глен Диесен.

У Ирана, по всей вероятности, имеются практически неограниченные запасы дешевых БПЛА, которые можно быстро производить в больших количествах, в то время как у Соединенных Штатов заканчиваются дорогостоящие ракеты-перехватчики, а производственные мощности по их изготовлению весьма ограничены, поделился своей точкой зрения автор публикации.

Американо-израильская военная кампания против Ирана началась 28 февраля. Исламская Республика в ответ бьет по территории еврейского государства, а также по военным базам США, расположенным в ближневосточном регионе.

Обострение вооруженного противостояния привело к практически полному прекращению судоходства через Ормузский пролив — ключевой маршрут поставок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива. После этого цены на энергоносители резко пошли вверх.