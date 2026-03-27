Axios: Джей Ди Вэнс может стать ключевой фигурой в иранском урегулировании
Вице-президент США намерен возглавить усилия Вашингтона по прекращению боевых действий.
По информации издания, политик уже провёл переговоры с премьером Израиля Биньямином Нетаньяху, а также контактировал с союзниками Соединённых Штатов в Персидском заливе и участвовал в непрямых переговорах с Тегераном.
Израиль обратился к Ирану после атак КСИР
В материале говорится, что в посольстве еврейского государства в США информацию не комментируют.