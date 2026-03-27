Пока вы не уснули: перепалка Рубио с коллегами по G7 и Медведев о мобилизации

Пока вы не уснули, Рамблер следил за новостями и отобрал самые важные. Читайте дайджест, подписывайтесь на Рамблер в соцсетях: ВКонтакте, Одноклассники.

Медведев ответил на вопрос о проведении мобилизации

Никакой необходимости в проведении в России мобилизации сейчас нет.

Об этом заявил зампред Совбеза Дмитрий Медведев, слова которого приводит РИА Новости.

Читать новость полностью

Bloomberg: Рубио вступил в перепалку с коллегами по G7 об Иране и Украине

Госсекретарь США Марко Рубио и его коллеги по «Большой семерке» обменялись взаимными обвинениями по поводу событий в Иране и Украине, выразив сомнение, что Европа уступит требованию президента Дональда Трампа принять участие в операции в Персидском заливе.

Он также указывал, что Украина не является конфликтом США, однако Вашингтон внес «в эту борьбу больший вклад, чем любая другая страна в мире». Дональду Трампу придется изучить и учесть это в будущем, констатировал госсекретарь.

Читать новость полностью

Иран запустил ракеты с «гробами»

Иран запустил ракеты с нарисованными гробами по объектам США и Израиля. На соответствующее видео, распространенное Корпусом стражей исламской революции, обратила внимание «Российская газета».

В ролике можно заметить две наклейки на ракете. На одной из них имеется надпись «Вход в Иран» с изображениями трех вооруженных солдат. На другой нанесена надпись «Выход из Ирана» и изображены двое раненых солдат, которые несут в гробу под американским флагом третьего сослуживца. Затем на видео демонстрируется массовый запуск ракет и беспилотников.

Читать новость полностью

Военные Израиля потеряли 21 танк за день

© ATEF SAFADIEPATACC

Американский журнал Military Watch Magazine (MWM) сообщил о беспрецедентных потерях израильской бронетехники за один день боевых действий на юге Ливана. По информации издания, 26 марта ливанское шиитское движение «Хезболла» уничтожило 21 израильский основной боевой танк Merkava.

Как пишет MWM, основные потери израильской армии пришлись на один бой, развернувшийся между населенными пунктами Тайбе и Аль-Кантара. Израильские подразделения, по данным журнала, продвинулись в этот район, чтобы провести маневр и взять под контроль территорию, однако попали в засады, устроенные боевиками «Хезболлы». В публикации, ссылающейся на заявление движения, отмечается, что эти потери стали крупнейшими для израильской армии за последние 40 лет.

Читать новость полностью

США запустили способный ударить по Москве «Темный орел»

США провели очередной испытательный пуск гиперзвуковой ракеты большой дальности Long-Range Hypersonic Weapon (LRHW), также известной как Dark Eagle. Об этом сообщает газета Space Coast Daily.

По данным издания, состоявшийся 27 марта во Флориде пуск ракеты прошел успешно. «Платформа Dark Eagle призвана предоставить Соединенным Штатам возможность нанесения ударов на большие расстояния с быстрым реагированием, способных преодолевать передовые системы противовоздушной обороны», — говорится в публикации.

Читать новость полностью

Казахстан временно закрыл границу с Россией из-за разлива реки Берсуат

Казахстан временно закрыл КПП «Желкуар» на границе с РФ из-за разлива реки Берсуат.

Об этом сообщил ФГКУ «Росгранстрой» в своем Telegram-канале.

Читать новость полностью

Чехия возмутилась нападением на Русский дом в Праге

© MARTIN DIVISEKEPATACC

Нападение на культурный центр Русский дом в Праге является противоправным деянием, которое угрожает безопасности.

Об этом заявил глава МВД Чехии Любомир Метнар, передает РИА Новости.

Читать новость полностью

Рютте захотел углубить связи НАТО с двумя постсоветскими странами

Североатлантический альянс (НАТО) готов углублять диалог и сотрудничество с Арменией и Азербайджаном.

О новом этапе развития связей объединения с постсоветскими странами сообщил генеральный секретарь блока Марк Рютте в своем докладе за 2025 год.

Читать новость полностью

Раскрыта основная причина пропажи россиянок за границей

Россиянки, завязывающие интернет-знакомства с иностранцами, рискуют попасть в ловушку, которая может закончиться принудительной работой в подпольных борделях или продажей органов. Об этом News.ru предупредил бывший сотрудник МВД, эксперт-криминалист Михаил Игнатов.

По его словам, большинство пропаж соотечественниц за границей связаны не с отельным отдыхом, а с поездками по приглашению местных мужчин. Схема, как правило, выглядит одинаково: девушка знакомится в сети с иностранцем, тот приглашает ее в гости, а по прибытии женщину увозят для работы в нелегальные бордели. Иногда, добавил эксперт, россиянок продают на органы.

Читать новость полностью

Сеть украинских кол-центров накрыли в российском городе

В Санкт-Петербурге задержали администраторов украинских кол-центров. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе МВД России по городу.

Возбуждено уголовное дело по статье 274.3 («Незаконное использование средств связи») УК РФ.

Читать новость полностью