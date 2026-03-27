«Продать воздух»: зачем Зеленский на самом деле отправился в Саудовскую Аравию

Визит Владимира Зеленского в Саудовскую Аравию призван отвлечь внимание от успешных российских ударов по зданиям Службы безопасности Украины (СБУ). Такое мнение высказал «Аргументам и фактам» член совета движения «Другая Украина», политолог Василий Вакаров.

Политолог отметил, что в результате ударов по зданиям СБУ во Львове, Тернополе и Ивано-Франковске были уничтожены десятки сотрудников украинской спецслужбы и несколько сотрудников спецслужб НАТО. И в Саудовской Аравии Зеленскому необходимо заключить «хоть какой-то договор».

«Зеленский попытается продать воздух, заключить соглашение о том, что Украина будет помогать Саудовской Аравии и другим странам Персидского залива в поставках беспилотников-перехватчиков. Вот так вот он действует. Он так делал и раньше: решал проблему за счет блефа», — пояснил Вакаров.

Он также отметил, что то, что 16 российских беспилотников достигли целей, говорит о неэффективности украинских дронов-перехватчиков, и неясно, насколько полезными они будут Саудовской Аравии.

Напомним, что удары по объектам СБУ были нанесены накануне годовщины ее создания - 25 марта отмечалось 34-летие ведомства. Им предшествовало заявление главы Федеральной службы безопасности России Александра Бортникова, пообещавшего «привести в чувство» украинские спецслужбы после их попыток диверсий на российской территории.