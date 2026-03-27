По итогам закрытой встречи, посвященной ситуации вокруг Ирана, у некоторых присутствующих возникли сомнения. Как сообщает издание Daily Mail, член Конгресса Нэнси Мейс покинула мероприятие до его официального окончания, демонстрируя свое несогласие.

Согласно информации, полученной от газеты, мисс Мейс выразила мнение, что представленные участникам сведения искажены. Официальная позиция Белого дома заключалась в противодействии ракетной программе Ирана, его военно-морскому флоту, аффилированным группировкам и ядерным амбициям. Однако, как выяснилось, реальные цели оказались иными.

Ранее страна Персидского залива озвучила категоричные требования для ведения диалога с Соединенными Штатами. Представители дипломатического корпуса Ирана подчеркнули, что достижение мирного урегулирования невозможно без получения компенсаций за понесенный ущерб от боевых действий и признания контроля над Ормузским проливом.