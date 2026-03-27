В стране ЕС призвали выставить счет США из-за роста цен на топливо

Депутат сейма Польши от правящей «Гражданской коалиции» Клавлия Яхира обвинила США в провоцировании топливного кризиса в мире и предложила выставить президенту Дональду Трампу счет за рост цен на топливо. Об этом пишет РИА Новости.

Военная операция США и Израиля против Ирана привела к перекрытию Ормузского пролива, через который на мировые рынки поставляется значительная доля энергоносителей, что привело к росту цен. Так, стоимость майских фьючерсов на нефть сорта Brent на Лондонской бирже ICE Futures вечером 26 марта увеличилась на 5,7%, достигнув 108,01 доллара за баррель.

Сегодня сейм Польши на фоне роста цен на топливо принял предложенные Кабинетом министров законы о снижении ставки НДС с 23 до 8%. Акцизы на топливо также снижены до минимально допустимых в Европейском союзе. В Польше ежедневно будет определяться и максимальная розничная цена на различные виды топлива.

В ходе обсуждения законопроектов, направленных на сдерживание роста цен, депутат сейма Польши от правящей «Гражданской коалиции» Клавлия Яхира констатировала, что страна «получила рикошетом» из-за того, что происходит в мире.

«Самый главный вопрос. Выставим ли мы счет президенту [США Дональду] Трампу за то, что он вызвал такой топливный кризис, за который платят обычные польские плательщики», - отметила она.

Накануне в Польше был зафиксирован исторический рекорд стоимости дизтоплива, которое подорожало в среднем на 93 гроша за неделю (0,25 доллара). При этом литр 95-го бензина подорожал на 35 грошей за неделю (0,1 доллара).