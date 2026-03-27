Казахстан временно закрыл границу с Россией

Казахстан временно закрыл КПП «Желкуар» на границе с РФ из-за разлива реки Берсуат.

Об этом сообщил ФГКУ «Росгранстрой» в своем Telegram-канале.

«В связи с разливом реки Берсуат со стороны Республики Казахстан с 27 марта 2026 года временно приостановлен пропуск лиц, транспортных средств и грузов через сопредельный автомобильный пункт пропуска Желкуар (на российской стороне - Мариинский)», — говорится в сообщении.

Отмечается также, что движение через автомобильный пункт пропуска Мариинский, находящийся на российской стороне в Челябинской области, временно приостановлено. В связи с чем ведомство рекомендовало учесть информацию о приостановлении пропуска при планировании пересечения российско-казахстанского участка границы.

