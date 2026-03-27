«Очередная уловка» и новый ультиматум: зарубежные СМИ о войне на Ближнем Востоке

Мария Иванова

Президент США Дональд Трамп продлил на десять дней, до 6 апреля, срок ультиматума, требующего от Ирана открыть Ормузский пролив. Трамп заявил, что переговоры «идут очень хорошо», но Иран может считать их очередной уловкой, пишут зарубежные СМИ.

Иран категорически отверг заявления Трампа, что Тегеран «умоляет о сделке», и в четверг продолжил ответные удары по значительной части Ближнего Востока, пишет The Guardian. Хотя США утверждают, что уничтожили значительную часть военно-морских сил Ирана, у Тегерана есть мелкие катера, способные устанавливать мины. Также Иран располагает противокорабельными крылатыми ракетами, которые могут запускаться с берега. Любое из этих видов оружия способно сделать пролив непроходимым для судов.

Поскольку Ормузский пролив фактически закрыт, экспорт нефти из саудовского порта Янбу в Красном море по альтернативному маршруту резко возрос. Связанные с Ираном йеменские хуситы потенциально могут попытаться нанести удары по этим судам, что еще больше дестабилизирует энергетические рынки.

В регион были направлены тысячи американских морских пехотинцев и десантников, которые могут быть использованы для захвата острова Харк, главного иранского центра экспорта нефти, или других стратегических точек в Персидском заливе. Такой шаг ознаменовал бы значительную эскалацию конфликта.

Али Бахрейни, представитель Ирана в институтах ООН в Женеве, предупредил в четверг, что любая попытка США и Израиля осуществить наземное вторжение в Иран будет «большой ошибкой».

Несмотря на неоднократные требования Трампа по Ормузскому проливу, Иран придерживается своей позиции и продолжает контролировать судоходство в этом районе, сократив проход судов до ничтожно малой доли, отмечает Yahoo Finance.

Иранские чиновники заявили странам, пытающимся выступить посредниками в мирных переговорах с США, что Трамп уже дважды обманул Тегеран, и они не хотят, чтобы это произошло снова. Об этом Axios рассказал источник, знакомый с ходом переговоров. Иран подозревает, что стремление Трампа к мирным переговорам - это очередная уловка.

США настаивали на проведении очных мирных переговоров уже в четверг в Исламабаде. Однако во время двух предыдущих раундов переговоров Трамп дал добро на внезапные разрушительные атаки. Израильские и американские чиновники заявили Axios, что Трамп одновременно пытается создать варианты и для дипломатии, и для военной эскалации, чтобы иметь возможность принимать решения в зависимости от развития событий.

Если сторонам не удастся договориться, Трамп грозится уничтожить крупнейшие электростанции Ирана. Преднамеренные удары по энергоснабжению Ирана могут усилить критику всей военной кампании в целом, отмечает Al Jazeera. Телеканал подчеркивает, что юристы уже охарактеризовали первоначальное нападение на Иран как акт неспровоцированной агрессии. Преднамеренное уничтожение или повреждение гражданской инфраструктуры Ирана может рассматриваться как военное преступление в соответствии с Женевскими конвенциями.

Несмотря на уверенные заявления Белого дома о скорой победе в Иране, признаков завершения войны нет, подчеркивает Al Jazeera.