Брюссель, Лондон и Киев стоят за инициированием расследования против словацкого премьер-министра Роберта Фицо, оказывая давление на нелояльные европейские элиты. Такое мнение высказал News.ru председатель коллегии Центра исследований и развития евразийства, эксперт Изборского клуба Юрий Самонкин.

Ранее премьер-министр Роберт Фицо обвинил киевские власти в нанесении серьезного экономического ущерба Словакии из-за остановки транзита российской нефти по трубопроводу «Дружба». Братислава также отказалась участвовать в финансовой поддержке Украины и прекратила поставки электроэнергии.

На этом фоне глава оппозиционной словацкой партии «Свобода и солидарность» (SaS) Бранислав Грелинг заявил о том, что полицией в отношении премьер-министра Роберта Фицо начата проверка. Оппозиция утверждает, что действия премьера могут содержать признаки государственной измены и злоупотребления полномочиями.

Председатель коллегии Центра исследований и развития евразийства, эксперт Изборского клуба Юрий Самонкин обратил внимание на кризис в отношениях Словакии и Венгрии с Украиной.

«Словацкая оппозиция не является самостоятельной, она выступает в роли буфера влияния ЕК и европейских элит в отношении политиков, которые ведут себя самостоятельно. Такие методы можно охарактеризовать как правовой бандитизм. В деле против Фицо мы видим руку Киева, который неоднократно жаловался ЕК, что Венгрия и Словакия не поддерживают украинские резолюции», — пояснил эксперт.

Он также отметил, что уже сложился альянс Брюсселя, Лондона и Киева, который имеет возможность влиять на ход событий в отдельно взятых европейских странах, в частности в тех, которые отказываются поддерживать политику Брюсселя.

«А Словакия и Венгрия защищают свой национальный рынок, говорят о безумии Киева и возобновлении энергопоставок из РФ, чтобы стабилизировать экономику ЕС», — резюмировал Самонкин.

Фицо заявил ранее о прекращении компанией Slovnaft экспорта дизельного топлива как на территорию Украины, так и в другие страны. Вся продукция, производимая в Словакии, отныне будет ориентирована исключительно на внутренний рынок, отметил он.