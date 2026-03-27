Жители Германии допускают досрочный распад правительства Мерца

Правительство Германии, состоящее из правоцентристов и левоцентристов, столкнулось с трудностями; многие немцы опасаются, что коалиция во главе с канцлером Фридрихом Мерцем отправится в досрочную отставку. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного по заказу немецкой газеты Bild.

Так, 41 процент участников опроса (1005 респондентов) считает, что коалиция между партиями ХДС/ХСС и СДПГ распадется до следующих федеральных выборов, запланированных на 2029 год. В то же время 38 процентов считают, что коалиция сохранится. Еще 18 процентов респондентов не смогли ответить на вопрос.

Если опасения немцев подтвердятся, это будет второй подряд преждевременный крах федерального правительства. Коалиция во главе с экс-канцлером Олафом Шольцем также распалась.

Коалиция ХДС/ХСС-СДПГ уже находится под давлением, отчасти из-за энергетического кризиса (высокие цены на топливо, вызванные войной на Ближнем Востоке) и катастрофических результатов СДПГ на выборах в региональные парламенты (потеря поста премьера в Рейнланд-Пфальце).

Немецкие избиратели также пессимистично настроены по поводу снижения налогов. Половина опрошенных (52 процента) опасается повышения налогов в этом году. Только 13 процентов верят в снижение налогов.

Осенью 2025 года внутри альянса ХДС/ХСС уже обсуждали сценарии распада правящей коалиции с Социал-демократической партией (СДПГ) из-за пенсионного вопроса. В случае распада коалиции в Германии может быть сформировано «правительство меньшинства». Депутаты ХДС/ХСС занимают лишь 208 из 630 мест в Бундестаге.