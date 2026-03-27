В Минске почувствовали химию между Лукашенко и Ким Чен Ыном

Между президентом Белоруссии Александром Лукашенко и лидером Корейской Народно-Демократической Республикой (КНДР) Ким Чен Ыном при встрече в Пхеньяне сразу возникла «химия».

Об этом заявил глава МИД Белоруссии Максим Рыженков, передает БелТА.

«Дух переговоров самый искренний, самый дружественный. Основа этого — та химия, как говорят, которая сразу возникла между лидерами двух стран», — сказал он.

Министр отметил, что главы государств очень быстро нашли общий язык. По его словам, складывалось впечатление, что когда один из лидеров говорит начало фразы, второй уже продолжает ее, при этом не теряя смысл.

Александр Лукашенко прибыл в столицу КНДР Пхеньян 25 марта. Там же лидеры двух стран подписали договор о дружбе и сотрудничестве.