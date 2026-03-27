Владимир Зеленский соврал о позиции Соединённых Штатов по Донбассу, об этом пишет портал Newsweek.

«США не увязывают послевоенные гарантии безопасности для Украины с тем, отдаст ли Киев весь восточный Донбасс. Об этом... заявил представитель американской администрации, опровергнув недавние слова Зеленского», — говорится в материале.

Ранее Владимир Зеленский сообщил о требовании США к Украине покинуть Донбасс ради гарантий.

Как заметил глава РФПИ Кирилл Дмитриев, Киев понял, что США дадут гарантии лишь после ухода из Донбасса.