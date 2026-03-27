Habertürk: турецкая актриса Эрчел вышла на свободу после сдачи теста на наркотики

Турецкая актриса Ханде Эрчел вышла на свободу после сдачи теста на наркотики, сообщил телеканал Habertürk.

По информации журналистов, она сдала образцы крови и волос в управлении судмедэкспертизы. Задержанный по этому же делу предприниматель Хакан Сабанджи, отметил, что ни он, ни Эрчел никогда не принимали запрещенные вещества.

О том, что звезда сериала "Постучись в мою дверь" оказалась замешана в уголовном процессе, стало известно 25 марта. Генпрокуратура Турции выдала ордер на ее арест. В тот момент актриса находилась за границей. После возвращения в страну она дала показания в суде.

В рамках дела задержаны 14 человек. Среди них – Сабанджи и его брат Керим, актриса Гюзиде Дуран, бывший президент ФК "Галатасарай" Бурак Эльмас и другие.