В России оценили заявление властей ОАЭ о готовности применить флот в Ормузском проливе

Востоковед Андрей Чупрыгин в разговоре с Рамблером со скепсисом оценил заявление властей Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) о готовности отправить свои военные корабли для восстановления судоходства в Ормузском проливе. По мнению специалиста, оно продиктовано скорее дипломатическими соображениями, чем реальными планами задействовать флот.

ОАЭ готовы применить свои военно-морские силы (ВМС), чтобы восстановить судоходство в Ормузском проливе, сообщила ранее газета The Financial Times, сославшись на источники. По информации издания, Абу-Даби заявили Вашингтону и другим западным партнерам о готовности присоединиться к любому многонациональному военному объединению, которое потенциально будет действовать в Ормузском проливе.

Комментируя позицию властей ОАЭ, востоковед обратил внимание на характер озвученных намерений: речь идёт не о самостоятельной отправке флота, а о готовности присоединиться к международной коалиции — но только после того, как она будет создана другими.

Слухи о том, что ОАЭ или Саудовская Аравия собираются вмешиваться в этот конфликт, ходят уже не первый день. Насколько это осуществится, никто не знает… ОАЭ с удовольствием присоединятся к любой международной коалиции, которая будет создана. Но в реальности коалиции ещё нет. И насколько мне представляется, сейчас нет даже намёка на её создание. Поэтому позиция ОАЭ – это пока только героические слова. То, что в Абу-Даби заявили о готовности присоединиться, с моей точки зрения, это больше падает в категорию сохранения лица. Андрей Чупрыгин Старший преподаватель Школы востоковедения НИУ ВШЭ, политолог

Ещё один важный фактор неопределённости, по словам востоковеда, — непредсказуемость политики ключевых игроков. Потенциальные участники конфликта на Ближнем Востоке опасаются оказаться один на один с Ираном, если их ключевой союзник – США – внезапно откажется от поддержки.

«У ряда стран есть опасения в отношении того, что они ввяжутся в эту историю, а [президент США Дональд] Трамп скажет: «Ну, ребят, мне это дело надоело, вы там разбирайтесь дальше сами, а я буду воевать с Кубой». Тогда все окажутся перед лицом разъярённого Ирана, которому нанесли серьезный урон… Так что я не стал бы сейчас вообще ничего прогнозировать, потому что просто нет понимания того, как себя будут вести себя Эмираты, Катар, Саудовская Аравия и другие страны… Политически элиты этих стран не хотят воевать, они бы с удовольствием из этой ситуации как‑то выскользнули. Но, с другой стороны, им нанесли видимый урон. И если они сейчас не ответят в той или иной форме, можно предположить, что для них это будет плохо», — пояснил эксперт.

Ранее на Западе заявили о новых провалах США в Иране.