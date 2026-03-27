В Непале зумеры привели к власти бывшего рэпера

Бывший рэпер, переквалифицировавшийся в политика, стал премьером Непала, пишет The New York Times. 35-летний Балендра Шах принес присягу после убедительной победы на первых после прошлогодних протестов выборах в стране.

Взлет Шаха, экс-мэр Катманду, знаменует собой важный сдвиг в непальской политике. Его обещания перемен нашли отклик у молодых избирателей, недовольных коррупцией и кумовством.

Перед вступлением в должность Шах (под сценическим псевдонимом Balen) выпустил трек, наполненный оптимизмом относительно будущего Непала. Этой песней Шах вернулся к своим истокам на андеграундной рэп-сцене, где он использовал музыку, чтобы обличать социальные проблемы Непала.

Пробыв на посту мэра Катманду три года, Шах объединился с Национальной партией Сватантра в качестве кандидата в премьер-министры и одержал победу на всеобщих выборах в марте.

Шах родился в 1990 году в Катманду. Он женат, воспитывает дочь. После окончания школы будущий премьер получил инженерное образование в Катманду, а затем в южноиндийском штате Карнатака.

В 2013 году он прославился после победы в популярном рэп-баттле в Непале. Он победил благодаря куплетам на злобу дня, выражавшим разочарование поколения. Позже Шах выпустил несколько популярных песен, в которых критиковал коррупцию и социальное неравенство.

В 2022 году Шах, политический новичок, одержал убедительную победу на выборах мэра Катманду в качестве независимого кандидата. Ему удалось обойти партии, которые доминировали на выборах на протяжении десятилетий. На посту мэра он начал спорную кампанию по сносу незаконных построек, которая помогла разгрузить дорожное движение, но также вызвала критику со стороны уличных торговцев и жителей неформальных поселений.

Будучи мэром, он подвергался критике со стороны правозащитников за чрезмерно жесткое обращение полиции с уличными торговцами (Шах начал бороться с нелицензированным бизнесом).

Взгляды Шаха нашли отклик у непальской молодежи во время протестов в сентябре 2025 года, в ходе которых погибли 77 человек. Беспорядки и столкновения с полицией были спровоцированы запретом соцсетей и подпитывались гневом из-за коррупции, безработицы и экономической стагнации. Протестующие включили песню Шаха Nepal Haseko («Улыбающийся Непал») в число своих гимнов.

Во время предвыборной кампании Шах пообещал воплотить в жизнь масштабную антикоррупционную программу, провести реформы судебной системы и создать 1,2 миллиона новых рабочих мест.

NYT отмечает, что Шаху предстоит пройти первое испытание на прочность в качестве защитника поколения Z (зумеров) и инструмента перемен. Долго откладывавшийся отчет о насилии и поджогах, сопровождавших осенние беспорядки в Непале, поднял вопросы о привлечении виновных к ответственности. Члены партии, к которой он присоединился, могут быть причастны к некоторым беспорядкам прошлого года.

Тогда в результате скоординированной кампании поджогов за несколько часов были уничтожены тысячи зданий по всему Непалу, включая канцелярию премьер-министра, большинство правительственных министерств, высшие суды и сотни полицейских участков. Жена бывшего премьер-министра едва не сгорела заживо.