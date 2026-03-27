Зеленский встретился с наследным принцем Саудовской Аравии
Президент Украины Владимир Зеленский встретился с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Салманом.
Об этом украинский лидер написал в Telegram.
Зеленский рассказал о защите Саудовской Аравии
По словам украинского президента, он заложит основу для дальнейших контрактов и технологического сотрудничества стран. Зеленский заявил о готовности Украины делиться с Саудовской Аравией экспертной информацией по военным вопросам.
9 марта Зеленский рассказал об отправке специалистов с Украины на Ближний Восток. Он сообщил, что Украина направила беспилотники-перехватчики и группу экспертов по беспилотным летательным аппаратам (БПЛА) для защиты американских военных баз в Иордании.