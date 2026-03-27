Обзор иноСМИ: «критическая ситуация» в Израиле и «грязный сговор» США с Японией

Рамблер проверил, что пишут сегодня зарубежные СМИ, и отобрал самые важные и интересные материалы.

«Ситуация действительно критическая»: у Израиля кончаются ракеты, а у Ирана - нет

Иранская ракета поразила цель в городе Димона, расположенном на окраине пустыни Негев на юге Израиля. В последний момент одиночная зенитная ракета предприняла попытку перехватить её, но безуспешно. В результате как минимум 64 человека получили ранения. В последние дни подобные происшествия в Израиле участились; в результате аналогичного удара в Араде пострадали 116 человек, пишет немецкое издание Der Spiegel. Еще до войны существовали опасения, что у Израиля могут закончиться зенитные боеприпасы. И действительно, похоже, что ракет не хватает. Видео, снятое в Димоне, демонстрирует, как Израилю приходится использовать свои системы ПВО средней и малой дальности против ракет средней дальности. Системы «Праща Давида» и «Железный купол» не предназначены для таких целей. Здесь нужно было использовать дорогостоящую зенитную ракетную систему «Хец», но, по-видимому, ее ракеты заканчиваются.

Гендиректор немецкой компании Rheinmetall Армин Паппергер заявил, что все запасы в Европе, Америке и на Ближнем Востоке практически исчерпаны. По его мнению, если ситуация будет развиваться «в таком же направлении» еще месяц, ракет почти не останется. Оборонные компании и без того перегружены из-за конфликта на Украине. Израильтяне не публикуют данные о своих запасах, но участившиеся ракетные удары указывают, что ситуация действительно критическая. Еще хуже дело может обстоять в странах Персидского залива: по оценке экспертов, они могли израсходовать 85 процентов ракет ПРО. Иранцы могут полагаться на ракеты малой дальности, которые проще производить и сложнее перехватывать. Арсенал Ирана остается главной неизвестной в этом конфликте. По оценкам, у Ирана есть до 2500 ракет средней дальности и множество ракет малой дальности. Количество беспилотников сложно оценить из-за простоты их производства. По мнению эксперта по ракетам Этьена Маркюза, постоянная интенсивность стрельбы указывает, что Иран может поддерживать этот темп еще несколько недель или даже месяцев. Если у Израиля или стран Персидского залива закончатся ракеты-перехватчики раньше, их потери значительно вырастут.

«США спустили своих псов на Китай»

Япония - это «злобная собака», которую держат на цепи США, но в последнее время она стала бесконтрольно кусать людей, заявил автор статьи, опубликованной на китайском портале NetEase. США и Япония заключили серию соглашений, вмешиваясь в ситуацию в Тайваньском проливе и «создавая смертельную угрозу региональному миру и стабильности». Офицер Сил самообороны Японии, вооруженный ножом, накануне ворвался в посольство Китая в Японии. В Токио обсуждают значительное увеличение военных расходов, закупку и размещение ракет средней и большой дальности, а также пересмотр неядерного статуса.

Оборонный бюджет Японии на 2026 финансовый год вырастет до 9,04 триллиона иен, достигнув самого высокого уровня с момента окончания Второй мировой войны. По версии автора статьи, это наглядно демонстрирует, что США начали «спускать своих собак с цепи». США и Япония планируют наращивать производственные мощности для выпуска ракет класса «воздух-воздух» средней дальности и увеличить свою военную мощь в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Япония также закупает большую партию крылатых ракет Tomahawk дальностью действия до 1600 километров у США. Все это может полностью подорвать основы регионального мира и стабильности, предупредил автор статьи. Альянс США и Японии по сути представляет собой «грязный сговор между гегемонизмом и остатками милитаризма». По его словам, если Япония осмелится отправить войска в Тайваньский пролив, это будет равносильно внешней агрессии. Автор статьи считает, что Китай и Россия в таком случае могут вместе выступить против Японии.

«Украинский кризис не касается США: Трамп ответил Мерцу»

Президент США Дональд Трамп раскритиковал канцлера Германии Фридриха Мерца, отказавшегося поддержать войну в Иране, сообщает CNN. Трамп назвал комментарии Мерца «неуместными», учитывая, что США поддерживали Европу в украинском кризисе.

Говоря об Украине, Трамп сказал, что ситуация «немного успокаивается». По его мнению, у сторон, ведущих переговоры, есть шанс завершить конфликт. В то же время он подчеркнул, что это «не касается [американцев], находящихся за тысячи километров». По словам Трампа, когда он услышал, как глава Германии произнес слова «это не наша война» по поводу Ирана, он сказал то же самое и об Украине, напомнив, что США все равно помогли Европе. Трамп подчеркнул, что слова Мерца теперь «не стереть».

«Трамп пытается скрыть проигрыш в войне против России»

Американо-израильская война с Ираном ввергла Ближний Восток в хаос; беспрецедентный рост цен на нефть сильно ударил по японской экономике, пишет японское издание News PostSeven. Дональд Трамп сказал, что на операцию против Ирана уйдет «четыре-пять недель», но признаков завершения конфликта пока нет. По мнению журналиста Акиры Икегами, если цены на нефть продолжат расти, Трамп может преждевременно объявить о своей победе и завершить атаки, опасаясь негативного влияния на промежуточные выборы в США.

Если это произойдет, Иран, почувствовав «вкус успеха» после блокировки Ормузского пролива, может повторять то же самое снова и снова, считает бывший главный аналитик МИД Японии Масару Сато. По его мнению, Трамп осознает это и может попытаться одержать победу как минимум в Ормузском проливе. Сато считает, что война против Ирана - «это, по сути, стратегическая попытка скрыть поражение в более масштабной войне с Россией». США не хватает промышленных мощностей для производства снарядов и они больше не могут оказывать помощь Украине, подчеркнул аналитик. Он добавил, что поражение Киева и США становится все более очевидным.

«Гнусный акт империализма»: почему США «душат» Кубу

Пока мир ощущает на себе последствия необдуманных и жестоких атак США и и Израиля на Иран, в Карибском бассейне происходит «не менее гнусный акт империализма, остающийся практически незамеченным», пишет индийское издание The Hindu. Администрация Трампа фактически заблокировала поставки топлива на Кубу, чтобы спровоцировать переворот в стране. Действиями, предпринятыми с декабря 2025 года, включая перехват поставок венесуэльской нефти, США «задушили» зависимую от нефти страну: нефть обеспечивает 83 процента выработки электроэнергии на Кубе.

Действия против Кубы следует рассматривать в контексте шестидесятилетнего эмбарго США - которое кубинцы называют блокадой, подчеркивает The Hindu. Тот факт, что эти меры сохранились и после холодной войны, показывает, что их истинная цель - не национальная безопасность США, а умиротворение правого кубинско-американского сообщества, возглавляемого госсекретарем США Марко Рубио, сыном кубинских эмигрантов, для которого смена режима в Гаване стала «заветной мечтой всей жизни». Каждый беспрепятственный акт «имперского экстремизма» нормализует следующий, угрожая не только уязвимым странам в орбите влияния США, но и самой основе международного порядка. Мир, включая Индию, не должен молчать, подчеркивается в статье.