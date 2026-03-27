В Брюсселе признали, что надеются на проигрыш премьер-министра Венгрии Виктора Орбана на парламентских выборах, передает агентство Рейтер на фоне заявлений о сговоре ЕС и Украины с целью смены власти в Будапеште.

В Венгрии 12 апреля состоятся выборы в законодательный орган. Ранее глава правительства страны заявлял, что Брюссель и Киев намерены совместными усилиями сменить власть в Венгрии.

Агентство приводит слова европейского дипломата, который думает, что «все надеются на проигрыш Орбана». Дипломаты из нескольких стран ЕС, как отмечает Рейтер, надеются, что Будапешт в случае смены власти прекратит блокировать различные решения Брюсселя, в том числе по кредиту Украине. Вместе с тем отмечается, что Брюссель недоволен и венгерской оппозицией, так как она выступает против присоединения Украины к Евросоюзу и в целом скептически относится к миграционной политике объединения.

Брюссель, как ранее указывал Орбан, вмешивается в выборы в Венгрии, финансируя все оппозиционные проевропейские организации. Власти Венгрии также не раз повторяли: в предвыборную парламентскую кампанию активно вмешивается Киев.