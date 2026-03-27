Соединенные Штаты заявляют о стремлении к мирному урегулированию с Исламской Республикой Иран для снижения бдительности Тегерана на фоне подготовки возможной наземной операции, заявил экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон.

Президент США Дональд Трамп в своих действиях сконцентрирован на влиянии на фондовый и нефтяной рынки, а также выигрывает время до прибытия войск, поделился своей точкой зрения он.

По мнению эксперта, 31-я экспедиционная бригада морской пехоты может прибыть в ближайшие дни, а 11-я бригада, которая базируется в Калифорнии, — приблизительно в начале апреля.

Специалист полагает, что заявления американской стороны о мирных планах не соответствуют действительности и используются как тактический ход. У властей США нет цели урегулировать отношения с Исламской Республикой путем дипломатии, при этом в Тегеране это понимают, резюмировал Джонсон.