Североатлантический альянс (НАТО) готов углублять диалог и сотрудничество с Арменией и Азербайджаном.

О новом этапе развития связей объединения с постсоветскими странами сообщил генеральный секретарь блока Марк Рютте в своем докладе за 2025 год.

«В 2025 году НАТО приветствовало существенный прогресс в достижении мира между Арменией и Азербайджаном, признав продолжающееся участие Соединенных Штатов в мирном процессе (...) [Альянс] готов углубить диалог и сотрудничество с обеими странами», — говорится в тексте доклада Рютте.

В документе подчеркивается, что Южный Кавказ важен для безопасности НАТО. Объясняется это «ощущением влияния» региона последствий украинского кризиса.

В ноябре 2025 года президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что азербайджанская армия приводится под стандарты НАТО. По его словам, Баку активно сотрудничает с Анкарой в этом вопросе. Премьер-министр Армении Никол Пашинян же публично декларирует, что для Еревана отношения с альянсом важны для «укрепления демократических институтов». При этом оба политика прямо не упоминают свое потенциальное членство в альянсе.

В июне 2025 года официальный представитель МИД России Мария Захарова Москвы по сотрудничеству Армении и Азербайджана с альянсом.