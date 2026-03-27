Рютте захотел углубить связи НАТО с двумя постсоветскими странами
Североатлантический альянс (НАТО) готов углублять диалог и сотрудничество с Арменией и Азербайджаном.
О новом этапе развития связей объединения с постсоветскими странами сообщил генеральный секретарь блока Марк Рютте в своем докладе за 2025 год.
«В 2025 году НАТО приветствовало существенный прогресс в достижении мира между Арменией и Азербайджаном, признав продолжающееся участие Соединенных Штатов в мирном процессе (...) [Альянс] готов углубить диалог и сотрудничество с обеими странами», — говорится в тексте доклада Рютте.
В документе подчеркивается, что Южный Кавказ важен для безопасности НАТО. Объясняется это «ощущением влияния» региона последствий украинского кризиса.
В ноябре 2025 года президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что азербайджанская армия приводится под стандарты НАТО. По его словам, Баку активно сотрудничает с Анкарой в этом вопросе. Премьер-министр Армении Никол Пашинян же публично декларирует, что для Еревана отношения с альянсом важны для «укрепления демократических институтов». При этом оба политика прямо не упоминают свое потенциальное членство в альянсе.
В июне 2025 года официальный представитель МИД России Мария Захарова