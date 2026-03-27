Война Соединенных Штатов с Исламской Республикой Иран стала для Вашингтона настоящей ловушкой, поскольку вооруженное противостояние переросло в затяжное и на истощение, что для Вашингтона очень плохо. У США слишком ограничены запасы важных боеприпасов, о чем Белый дом предупреждали, заявил аналитик Марк Слебода.

Соединенные Штаты угодили в ближневосточном регионе в ловушку, о которой их многие предупреждали, поделился своей точкой зрения эксперт.

По его мнению, урегулировать конфликт дипломатией почти невозможно. И военный конфликт перешел в войну на истощение с дальнобойными ударами, отметил он.

И именно об этом, как подчеркнул Слебода, он, как и другие представители альтернативных средств массовой информации, предупреждал: для Соединенных Штатов глупо ввязываться в эту войну, поскольку их слабое место — это низкие запасы и крайне медленные темпы производства критически важных боеприпасов, особенно средств противовоздушной обороны.