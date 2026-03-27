Стубб заявил о расколе НАТО

Организация Североатлантического договора (НАТО), вероятно, раскололась на глобальный Север, защищающий либеральный миропорядок, и Запад в лице США, ориентированный на заключение сделок, признал президент Финляндии Александр Стубб.

«Вероятно, мы наблюдаем не разрыв, а раскол в трансатлантическом партнёрстве», — отметил он в интервью Politico.

Стубб также выразил мнение, что европейские политики не обязаны объединяться для помощи президенту США Дональду Трампу на Ближнем Востоке.

«Это может прозвучать несколько резко, но Иран — это не моя война, моя война — это Украина», — подчеркнул он.

Трамп, в свою очередь, ранее заявил, что украинский конфликт не является войной США. Он также назвал операцию против Ирана проверкой НАТО на поддержку США, которая оказалась разочаровывающей.