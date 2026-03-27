Жертвы Эпштейна подали в суд на Минюст США и поисковую систему

Группа женщин, пострадавших от деятельности американского финансиста Джеффри Эпштейна, обвиняемого в организации сети секс-торговли несовершеннолетними, подала коллективный иск против Министерства юстиции США и корпорации Google. Как сообщает телеканал NBC, истцы утверждают, что правительство допустило разглашение их личных данных при публикации материалов расследования, а поисковый гигант отказывается удалять эту информацию из своих сервисов.

В исковом заявлении подчеркивается, что решение о публикации файлов было осознанным политическим выбором.

«Соединенные Штаты, действуя через министерство юстиции, сделали осознанный политический выбор, отдав приоритет быстрому и масштабному раскрытию информации, а не защите частной жизни жертв Эпштейна», — говорится в документе.

Хотя правительство впоследствии удалило персональные данные пострадавших из опубликованных документов, истцы утверждают, что онлайн-платформы, включая поисковую систему Google, продолжают отображать эту информацию, игнорируя неоднократные просьбы о ее удалении.

В качестве компенсации жертвы требуют от Министерства юстиции выплатить каждой из них не менее тысячи долларов. Кроме того, истцы настаивают на взыскании с Google штрафных санкций в размере, достаточном для того, чтобы наказать компанию и предотвратить подобные нарушения в будущем. Авторы коллективного иска также просят суд обязать Google немедленно и навсегда удалить их личную информацию из всех своих сервисов.

Напомним, что в 2019 году Джеффри Эпштейну были предъявлены обвинения в организации секс-торговли несовершеннолетними. В июле того же года он был найден мертвым в тюремной камере; следствие квалифицировало его смерть как самоубийство. 30 января 2026 года заместитель генерального прокурора США Тодд Бланш объявил о завершении публикации материалов по делу Эпштейна. Общий объем обнародованных данных превысил 3,5 миллиона файлов, в которых, помимо имен известных знакомых финансиста, содержались и личные данные его жертв.

Этот иск стал новым витком скандала, связанного с разглашением конфиденциальной информации. Пострадавшие, многие из которых десятилетиями пытались сохранить анонимность, теперь вынуждены вновь отстаивать свои права в суде, требуя от властей и технологических корпораций ответственности за обращение с их персональными данными. Представители Минюста и Google пока не комментируют судебный иск.