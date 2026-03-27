На Западе назвали «настоящий кошмар» для Зеленского

Перераспределение Вашингтоном систем ПВО в пользу войны на Ближнем Востоке стало ударом для Владимира Зеленского. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил член финской партии «Альянс свободы» Армандо Мема.

По мнению политика, произошедшее — «настоящий кошмар для Зеленского». Мема подчеркнул, что продолжит призывать к диалогу по украинскому конфликту.

«Зеленскому стоит всерьез задуматься о государственном визите в Москву без предварительных условий, чтобы услышать, чего сейчас может добиться дипломатия», — добавил он.

Мема также заявил, что без систем ПВО Киев мало что сможет сделать в военном конфликте. Он обратил внимание, что во время войны против Ирана США использовали около 25% своих самых современных систем противовоздушной обороны. При этом Вашингтон слишком медленно производит эти системы.

Ранее газета Washington Post писала, что министерство войны Соединенных Штатов рассматривает возможность отправки вооружения, предназначенного для Киева, на Ближний Восток на фоне конфликта с Ираном. The Economist со ссылкой на экспертов заявлял, что США расходовали такой запас боеприпасов в противостоянии иранским властям, что восстанавливать его придется не один год.