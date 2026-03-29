Три тысячи морпехов США прибыли на Ближний Восток. Иран пригрозил «вторым Вьетнамом»

Десантный корабль Вооруженных сил США USS Tripoli с группой из 3,5 тысячи моряков и морских пехотинцев прибыл на Ближний Восток. Об этом сообщило Центральное командование вооруженных сил США (CENTCOM).

«Американские моряки и морские пехотинцы на борту десантно-штурмового корабля USS Tripoli (LHA 7) прибыли в зону ответственности Центрального командования США», — отмечается в сообщении. Помимо морских пехотинцев корабль доставит в регион транспортные и ударные истребители, а также десантно-штурмовые средства.

Количество американских военных у границ Ирана может увеличиться до 17 000

Как стало известно газете The Wall Street Journal, Пентагон рассматривает вариант отправки еще 10 000 военнослужащих. «Это далеко от количества, необходимого для полномасштабного вторжения, но они могут захватить стратегически важные территории на материке, обезопасить запасы урана в Тегеране или захватить остров», — говорится в статье. При этом WSJ отмечает, что любая операция по захвату острова или иранской территории будет сложной и опасной.

По данным израильской газеты The Jerusalem Post, Соединенные Штаты ускорили переброску подразделений Корпуса морской пехоты и Военно-морских сил на Ближний Восток для участия в возможной операции по захвату иранского острова Харк. В ночь на 26 марта журналист The WSJ Алекс Уорд раскрыл, что США могут начать десантную операцию в Иране в ближайшее время.

Остров Харк является главным центром экспорта иранской нефти, 90 процентов из которой направляется в Китай. В администрации президента США Дональда Трампа начали обсуждать возможность захвата острова, чтобы заставить Иран прекратить блокирование судоходства через Ормузский пролив.

Иран пригрозил США «вторым Вьетнамом»

Замглавы МИД Исламской Республики Саид Хатибзаде предупредил, что отправка США наземных войск в Иран станет для Вашингтона «вторым Вьетнамом». Он добавил, что размещение сухопутных войск США в Иране будет расценено Тегераном как «неосторожное, безрассудное, незаконное и противоречащее всем нормам международного права». Кроме того, Иран может перекрыть Баб-эль-Мандебский пролив, если США начнут наземную операцию на территориях Исламской Республики, в том числе на островах. По словам собеседника агентства, если США хотят решить вопрос Ормузского пролива «своими глупыми действиями», то им стоит быть осторожными, чтобы «не сделать еще один пролив своей проблемой».

Иранское агентство Tansim предупредило, что США столкнутся с беспрецедентным ответом в случае попытки захвата острова. «Если США реализуют свои угрозы о военном посягательстве на остров Харк, они, безусловно, столкнутся с ответом, который будет беспрецедентным по сравнению с "сюрпризами" за последние 21 день», — поделился собеседник издания.

В США назвали самоубийством проведение наземной операции в Иране

Подполковник американской армии в отставке Дэниел Дэвис заявил, что проведение сухопутной операции стало бы самоубийством для Вашингтона. Он пояснил, что США не располагают необходимым для проведения такой операции количеством военнослужащих в сухопутных войсках. Бывший директор Национального контртеррористического центра США Джо Кент также заявил, что высадка американских войск на острове Харк в Персидском заливе обернется для США катастрофой.

По сути, это означало бы предоставление Ирану группы заложников на острове, который они могли бы обстреливать беспилотниками и ракетами Джо Кент директор Национального контртеррористического центра США

Аналогичное мнение высказал профессор Международного университета Даффодил в Дакке (Бангладеш) Грег Саймонс. «Попытка захватить остров Харк стала бы грандиозным подарком для иранцев, жаждущих мести», — заявил он. Эксперт добавил, что в случае, если Трамп решится на данный шаг, это станет концом его президентства и тяжелым ударом для всей американской империи. Саймонс связал грядущий провал американского лидера в Иране связали с ошибкой его молодости. Он пояснил, что Трамп ничего не понимает в вопросах военной стратегии, поскольку избегал военной службы во Вьетнаме.