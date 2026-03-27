Президент Финляндии объяснил паузу в переговорах по Украине

Пауза в переговорах по урегулированию конфликта на Украине может быть связана с событиями вокруг Ирана или тем, что процесс зашел в тупик.

Об этом заявил президент Финляндии Александр Стубб в интервью Politico.

«По понятным причинам, война в Иране отвлекает внимание от событий на Украине. На мой взгляд, мирные переговоры сейчас приостановлены. Это может быть связано с Ираном, а может быть, они зашли в тупик», — сказал политик.

При этом Стубб выразил надежду, что американский лидер Дональд Трамп не потерял интерес к Украине.

«Я надеюсь, американцы понимают, что украинцы им нужны больше, чем русские. И что Россия для них — заклятый враг. В этом смысле это может склонить чашу весов в правильную сторону», — добавил он.

Ранее глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что трехсторонние переговоры по украинскому урегулированию временно приостановлены.

В ноябре президент России Владимир Путин подчеркнул, что Москва готова к мирным переговорам и решению проблем на Украине мирным путем.