Стубб признал наличие раскола в НАТО

Организация Североатлантического договора (НАТО) переживает глубокий внутренний раскол, северные страны Европы продолжают отстаивать "либеральный мировой порядок", тогда как США и часть западных союзников ориентированы на сделки и прагматические соглашения.

© Российская Газета

Такое мнение высказал президент Финляндии Александер Стубб в интервью изданию Politico.

"Вероятно, мы наблюдаем не разрыв, а раскол в трансатлантическом партнерстве. Глобальный Север берет на себя роль защитника либерального мирового порядка, в то время как глобальный Запад становится США, ориентированными на сделки Это просто реальность", - подчеркнул Стубб.

Однако, несмотря на видимую "разобщенность" в НАТО, он не считает альянс распавшимся и надеется на сохранение трансатлантического сотрудничества.

Финский президент отметил, что европейские страны не обязаны включаться в военные действия на Ближнем Востоке по просьбе Вашингтона: "Это может прозвучать несколько резко, но Иран - это не моя война, моя война - это Украина".

Эту оценку подтверждает Financial Times, которая обращала внимание на то, что генеральный секретарь НАТО Марк Рютте вызвал раздражение ряда европейских стран своей безусловной поддержкой американо-израильской операции против Ирана.

Ранее Рютте подчеркнул, что США и Израиль ведут военные операции против Ирана, снижая его боевой потенциал, и что альтернативы такой политике "были бы наивными". Он также отметил заслугу Трампа в укреплении НАТО через давление на союзников по обязательным расходам на оборону.

При этом американский лидер в социальных сетях в очередной раз раскритиковал альянс, который "ничего не сделал, чтобы помочь США с Ираном". Трамп заявил, что Вашингтон способен справиться и без союзников: "США ничего не нужно от НАТО".

Стубб уточнил, что европейские страны не должны вмешиваться в боевые действия в Иране, пока продолжаются столкновения. Однако он заявил о готовности обсуждать миротворческую миссию в Ормузском проливе с США, если поступит официальная просьба.

"Мы говорим меньше с Трампом, чем раньше. Сейчас он занят Ближним Востоком. Формальных звонков нет", - добавил президент.

Финский лидер также предупредил, что эскалация конфликта в Иране способна спровоцировать "самопроизвольную глобальную рецессию", которая по последствиям может превзойти экономический удар от пандемии коронавируса. Он напомнил о тесной взаимосвязи мировых энергетических рынков, цен на продовольствие и цепочек поставок.

"Все связано со всем: цена на нефть влияет на газ, газ на удобрения, удобрения на продукты и лекарства", - пояснил президент.

Кроме того, он подверг критике подход администрации США, основанный на принципе "Америка прежде всего". По его мнению, действия Вашингтона не учитывают взаимозависимость стран и подрывают международные институты и правила, жизненно необходимые для урегулирования глобальных конфликтов и кризисов.