Трамп продлил антироссийские санкции

Президент США Дональд Трамп продлил на год действие части антироссийских санкций, введенных его предшественником Джо Байденом.

Рестрикции касаются «вредоносной деятельности» России, включая якобы вмешательство в выборы, кибератаки и нарушение территориальной целостности стран.

Изначально ограничения касались запрета для американских финансовых институтов на участие в первичном размещении облигаций Минфина РФ или Банка России. Позже санкции неоднократно расширялись, отмечает РИА Новости.

Против России ввели новые санкции

Трамп при этом обвиняет демократов в том, что они использовали в политической борьбе выдуманную и опровергнутую теорию о его якобы связях с Россией, угрожая участникам из оппозиционной партии уголовными делами.