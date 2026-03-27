Пока вы спали: Трамп о победе над Ираном и риск развала армии Израиля

Лавров раскрыл, как проходят разговоры Путина и Трампа

Глава МИД РФ Сергей Лавров рассказал, что президент России Владимир Путин и его американский коллега Дональд Трамп уважают друг друга. Он также добавил, что оба лидера разговаривают так, как положено мужчинам и крупным политикам, сообщает РИА Новости со ссылкой на телекомпанию France TV.

"Сейчас говорят про "дух Анкориджа". Он всегда был нормальным в отношениях президентов Владимира Путина и Дональда Трампа. Они друг друга уважают, не всегда и далеко не во всём соглашаются, но знают, как разговаривать как положено мужчинам и крупным политикам: по-честному, не скрывая проблем и разногласий", - сказал он.

Зеленский усилил контроль над силовиками в ручном режиме, считают аналитик

Украинский эксперт Центра политико-правовых реформ Андрей Магера заявил, что президент Украины Владимир Зеленский усиливает контроль над силовиками в ручном режиме на фоне ослабления Верховной рады Украины. Примером этому является ситуация вокруг назначения главы СБУ, пишет РИА Новости со ссылкой на сайт издания "Зеркало недели".

"Верховная рада не способна полноценно осуществлять свои полномочия не только из-за отсутствия коалиции, но и из-за отсутствия надлежащей политической коммуникации с президентом в рамках конституции. И примером этому является ситуация, которая сложилась вокруг назначения главы Службы безопасности Украины, когда на фоне ослабления Рады, Владимир Зеленский усиливает контроль над силовым блоком в ручном режиме", - говорится в статье Магеры.

По информации эксперта, глава киевского режима до сих пор не внес в парламент представление о назначении нового главы СБУ, однако Василия Малюка уволили с этой должности еще два месяца назад. Но при этом он подписал указы, которыми возложил на Сергея Хмару временное исполнение обязанностей главы СБУ.

Трамп сделал прогноз о следующем президенте США

Президент США Дональд Трамп заявил, что следующим главой государства станет представитель Республиканской партии. Он добавил, что среди республиканцев есть достойные люди, сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал Fox News.

"Я бы сказал, что это будет республиканец. Я на самом деле верю в это", - сказал американский лидер.

Трамп уверен, что это будет хороший кандидат. При этом он отметил, что среди республиканцев есть целая группа достойных людей.

Глава Генштаба Израиля предупредил о риске развала армии

Начальник генерального штаба Израиля генерал-лейтенант Эяль Замир заявил о риске развала армии. Причиной является нехватка личного состава, пишет РИА Новости со ссылкой на издание Jerusalem Post.

"Если не будет найдено решение проблемы нехватки личного состава, армия Израиля может вскоре развалиться, предупредил начальник генерального штаба ЦАХАЛ генерал-лейтенант Эяль Замир в своем выступлении на заседании кабинета безопасности", — говорится в статье.

Трамп считает, что США уже "полностью выиграли войну" с Ираном

Американский президент Дональд Трамп, комментируя ход американо-израильской кампании против Ирана, заявил, что Соединенные Штаты уже "полностью выиграли войну" с Ираном. Он также добавил, что Тегеран решил передать Вашингтону 10 танкеров с нефтью, сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал Fox News.

"Ну, мы уже выиграли войну. В военном плане мы полностью выиграли войну", - провозгласил американский лидер.

Кроме этого, глава администрации США сообщил, что Тегеран решил передать Вашингтону 10 танкеров с нефтью и назвал их "подарком", о котором упоминал на днях.