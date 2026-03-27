Трамп поделился прогнозом о будущем президенте США

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп в четверг заявил, что уверен в избрании представителя Республиканской партии следующим хозяином Белого дома. Соответствующее мнение он высказал в интервью телеканалу Fox News.

«Я бы сказал, что это будет республиканец. Я действительно в это верю», отметил американский лидер. По его словам, среди однопартийцев есть достойная плеяда кандидатов. «Мы достигли столь значительных успехов. Было бы обидно увидеть, как это все растрачивается впустую», - добавил Трамп.

Президентские выборы в США запланированы на ноябрь 2028 года. Действующий глава государства не сможет принять в них участие, поскольку в настоящее время занимает пост второй срок подряд.