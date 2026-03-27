На Украине ежегодно исчезает население целой Винницы. Отток населения сравним с потерей целого города в год, такую параллель провел украинский финансовый аналитик, экономист Алексей Кущ в эфире «Новости.LIVE».

Эксперт сделал вывод, что смертность на Украине превысила рождаемость. Подсчитать это можно за счет трех ключевых индикаторов, фиксирующих сокращение населения: массовая эмиграция подростков, резкое снижение продолжительности жизни и падение рождаемости.

По его словам, большинство украинских семей вывозят юношей за рубеж еще до того, как им исполнится 14-15 лет, из-за чего наблюдается гендерный перекос в пользу девушек в выпускных классах.

На Украине заявили о вымирании страны

«Сейчас продолжительность жизни у женщин сократилась до 70 лет, у мужчин — до 57-58 лет, — продолжил Кущ. — То есть это и прямое влияние войны и стрессовых состояний».

Наиболее угрожающим показателем остается коэффициент фертильности. Для обычного воспроизводства нации показатель должен составлять 2,0–2,1 ребенка на одну женщину. В настоящий момент, по подсчетам аналитика, он упал до уровня 0,8–0,9, то есть восстановить численность населения Украины физически невозможно.

«Превышение смертности над рождаемостью составляет примерно от 250 до 300 тысяч человек в год. Фактически каждый год исчезает город размером с Винницу», — заключил экономист.

Ранее глава украинского Офиса миграционной политики Василий Воскобойник заявил о вымирании страны.