Рубио раскрыл возможный срок открытия Ормузского пролива

Ормузский пролив может быть открыт для судоходства «уже завтра». Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио, передает РИА Новости.

«Его (Ормузский пролив. — прим. «Лента.ру») можно открыть уже завтра, если Иран прекратит угрожать мировому судоходству», — подчеркнул политик.

После начала совместной военной операции США и Израиля в Иране мировые цены на основные марки нефти перешли к стремительному росту. На пике стоимость эталонного североморского сорта сырья Brent достигала 119 долларов за баррель. Главной причиной разгона цен на нефть эксперты называли масштабные перебои в поставке энергоресурсов с Ближнего Востока из-за блокировки Ормузского пролива, через который проходила треть мировой торговли сырьем.