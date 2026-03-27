Рубио назвал конфликт на Украине «не войной США»

Конфликт на Украине — не война США, однако Вашингтон оказал ощутимую помощь Киеву. Об этом заявил американский госсекретарь Марко Рубио, его слова приводит Госдеп Соединенных Штатов на своей странице в социальной сети X.

Рубио напомнил, что у США часто просят помощи в войнах и Вашингтон всегда это делает, однако аналогичное обращение Соединенных Штатов не нашло положительного отклика у союзников по Североатлантическому альянсу (НАТО).

«Несколько лидеров заявили, что Иран — это не война Европы. Что ж, Украина — это не наша война, и тем не менее мы внесли в эту борьбу больший вклад, чем кто-либо другой», — назвал Рубио.

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что США и Израиль сейчас понимают, что заблуждались в возможности проведения быстрой операции против Ирана.