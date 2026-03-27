В США оценили поддержку Ирана со стороны России

Госсекретарь США Марко Рубио ответил на вопрос о степени поддержки России в отношении Ирана. Об этом сообщает Reuters.

© Лента.ру

По его мнению, Россия в настоящее время сосредоточена прежде всего на конфликте на Украине.

«Помимо этого, сейчас мне нечего добавить», — сказал он.

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что США и Израиль сейчас понимают, что заблуждались в возможности проведения быстрой операции против Ирана. По словам главы ведомства, неспровоцированная агрессия против Ирана не могла остаться без реакции, страна вынуждена защищаться.