Украина фактически ведет экономическую и энергетическую войну против Венгрии и Словакии – членов Европейского союза (ЕС) и НАТО, тогда как сама не входит ни в одну из этих организаций. Об этом сообщил американский журнал American Thinker.

Авторы статьи напомнили, что Киев приостановил транзит российской нефти по трубопроводу «Дружба», от которого зависят обе страны. В ответ на эти действия Венгрия и Словакия обвинили Украину в целенаправленной блокировке поставок.

«Владимир Зеленский заявил, что не намерен восстанавливать трубопровод», – говорится в статье.

После того, как Венгрия и Словакия заблокировали дополнительные санкции против России, а также кредит для Киева на сумму 90 миллиардов евро, украинские военные уничтожили еще один ключевой узел «Дружбы».

В Штатах также напомнили о публичных угрозах Зеленского в адрес премьер-министра Венгрии Виктора Орбана.

По информации издания, Будапешт перехватил часть схемы отмывания денег, связанной с Киевом, и конфисковал десятки миллионов долларов, евро и золота. В ответ на эти действия Зеленский вновь пригрозил направить к Орбану «специальных оперативников».

Ранее сообщалось, что полиция Словакии начала расследование в отношении премьер-министра страны Роберта Фицо из-за остановки помощи Киеву.

Напомним, политик призывал не потакать капризам Киева. По его словам, недопустимо, чтобы Зеленский думал, что европейские политики являются его слугами и должны делать все, что он ожидает. Об этом пишет издание 360.ru.