Венгрия не позволит Украине вступить в Европейский союз (ЕС) раньше балканских стран. Об этом сообщил глава комитета по иностранным делам венгерского парламента Жолт Немет в интервью агентству Tanjug.

«Мы не позволим Украине или любой другой стране с Востока быть принятой (в ЕС) раньше Сербии и Западных Балкан. Членство по заслугам — это наша главная идея», — назвал порядок депутат.

Евросоюз финансовым шантажом пытается свергнуть власть в Венгрии

Ранее высокопоставленные источники издания Euractiv рассказали, что подход председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен к ускоренным решениям все чаще вызывает критику в ЕС.