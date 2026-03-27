Западные страны напрямую финансируют террористическую деятельность на Украине, заявил в социальной сети X лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо. По его утверждению, речь идет о десятках миллиардов евро, которые европейские государства и их союзники направляют на поддержку киевского режима.

«Десятки миллиардов евро, которые мы передаем Украине, полностью уходят на террористическую активность. Ни цента больше для [президента Украины Владимира] Зеленского!» - призвал политик.

Таким образом Филиппо отреагировал на сообщения о том, что украинская сторона планирует доставить в зону боевых действий сотни замаскированных самодельных взрывных устройств. Бомбы, по имеющимся данным, выполнены в виде подогреваемых стелек для обуви.

Ранее французский оппозиционер уже выступал с инициативой о запуске петиции, требующей принятия экстренного энергетического плана. Документ предусматривает отмену антироссийских санкций для восстановления доступа к недорогим углеводородам. Филиппо тогда же отмечал, что реализация подобных мер неизбежно приведет к выходу Франции из Евросоюза, поскольку именно Брюссель курирует санкционную политику.