Каллас предложила задействовать активы РФ при срыве кредита Киеву

Глава внешнеполитической службы Евросоюза Кая Каллас выступила с предложением вновь рассмотреть возможность задействования российских активов для финансирования украинской стороны в случае, если Будапешт продолжит блокировать выделение кредитных средств Киеву.

Ранее венгерский премьер-министр Виктор Орбан, комментируя обсуждаемый в ЕС заем для Украины в объеме 90 млрд евро, заявил, что поддержка со стороны Будапешта станет возможной лишь после того, как Киев снимет запрет на транзит российской нефти по магистрали «Дружба».

«Совершенно верно, этот кредит на 90 миллиардов изначально рассматривался как альтернатива использованию замороженных активов. Следовательно, если кредитное соглашение не будет реализовано, нам необходимо вернуться к плану А, предполагающему применение замороженных российских средств. Критически важно, чтобы Украина получила финансирование», - заявила Каллас в интервью агентству Bloomberg. Дипломат признала, что украинская сторона остро нуждается в займе на 90 млрд евро, блокировка которого сохраняется.

«Это также вопрос европейской надежности. Переговоры продолжаются, и я надеюсь, что решения все же будут найдены. Мы также прорабатываем запасные варианты», - добавила она.

Решение о предоставлении Украине кредита на 90 млрд евро, условия которого оцениваются как невыгодные для стран - членов ЕС, с обеспечением за счет общеевропейского бюджета, было принято в конце декабря прошлого года на саммите Евросоюза. Тогда же Бельгия выступила против использования для этих целей замороженных суверенных активов России, находящихся в королевстве в депозитарии Euroclear.