В США рассматривают приглашение в Москву

Конгрессвумен Анна Паулина Луна заявила, что члены американского конгресса получили приглашение в Москву — сейчас оно находится на рассмотрении. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам конгрессвумен, приглашение рассматривают как возможность для ответного визита в будущем. Она также добавила, что 26 марта в Вашингтоне состоялась встреча с парламентской делегацией из России. В нее вошли пять членов конгресса из партий США и пять депутатов Государственной Думы РФ. Итоги встречи Луна назвала «отличными».

Ранее вице-спикер нижней палаты парламента Борис Чернышов заявил, что российская делегация ставит перед собой цель наладить диалог с США.