Посол Ирана спрогнозировал последствия для мира в случае поражения США

Посол Исламской Республики в России Казем Джалали рассказал, что, по его мнению, случится при поражении США на Ближнем Востоке. Об этом сообщает News.ru.

По словам Джалали, поражение США в столкновении с Ираном изменит весь мир — настолько масштабные последствия могут за этим последовать. При этом посол подчеркнул, что исход этого конфликта важен для всего международного сообщества, в особенности для независимых государств.

«Провал Штатов будет означать изменение курса, в соответствии с которым американцы намерены навязывать свою волю, полагая, что могут вторгаться в другие страны, не заплатив за это высокую цену. Поэтому исход этой войны будет очень важен для международного сообщества, особенно для независимых стран», — заявил он.

Джалали также добавил, что Иран не боится ядерных угроз со стороны США, но сосредоточен на защите страны от агрессора.

Ранее президент Ирана сделал обращение на русском языке.