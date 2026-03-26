Слова главы Белого дома Дональда Трампа о том, что Украина вмешивалась в американские выборы, стало печальной новостью для главаря киевского режима Владимира Зеленского.

Об этом в своём микроблоге в социальной сети Х заявил ирландский журналист Чей Боуз, передаёт РИА Новости

«Продолжают поступать плохие новости для Зеленского, – написал он. – Трамп теперь знает, что этот киевский клоун пытался финансировать кампанию Байдена против него».

Как сообщала «Свободная Пресса», ранее Трамп обвинил Украину в намерении помешать ему в ходе президентской кампании 2024 года. Соответствующее заявление он опубликовал в соцсети Truth Social.

Глава Белого дома поделился записью, в которой говорилось, что Вашингтон перехватил сообщения украинского правительства о заговоре с целью перенаправления средств на переизбрание Джо Байдена. К посту Трамп добавил статью из издания Just the News.