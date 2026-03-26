Буданов* сделал заявление об обмене пленными с Россией

Глава офиса украинского лидера Владимира Зеленского Кирилл Буданов* (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) выразил надежду, что на Пасху состоится большой обмен пленными с Россией. Об этом он упомянул в разговоре с журналистом «Новости.LIVE» на YouTube-канале.

«Переговоры продолжаются, и новые обмены состоятся. Я очень надеюсь, что на Пасху мы все станем свидетелями крупного обмена. А мы сделаем для этого все необходимое», — отметил он.

Также Буданов рассказал, что третья мировая война уже наступила. По его словам, она началась на Украине.

Ранее стало известно, что Буданов настаивает на заключении рамочной сделки, основанной на предложениях президента США Дональда Трампа, считая позицию Киева слабой на фоне эскалации на Ближнем Востоке.