СМИ: Украина пыталась профинансировать переизбрание Байдена в 2024 году

Президент США Дональд Трамп сделал репост статьи, в которой утверждается, что власти Украины обсуждали возможность поддержать на выборах 2024 года бывшего главу Белого дома Джо Байдена. Ссылку на материал Трамп оставил в своей социальной сети Truth Social.

Отметим, что Трамп никак не прокомментировал содержание статьи. В ней говорится о том, что Киев рассматривал возможность направить полученные от США деньги на поддержку Байдена на выборах. При этом в статье также указывается, что эта информация получена из «перехваченных американскими спецслужбами сообщений украинского правительства».

Согласно содержанию статьи, Киев планировал направить на эти цели «сотни миллионов долларов из средств американских налогоплательщиков, выделенных на развитие чистой энергетики». Эти деньги предлагалось использовать для финансирования кампании по переизбранию Байдена.

Помимо этого, в статье также говорится о том, что директор Национальной разведки США Тулси Габбард распорядилась выяснить, был ли этот план в итоге осуществлен.

