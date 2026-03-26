В США заявили о возможности открытия Ормузского пролива

Ормузский пролив может быть полностью открыт для судоходства уже завтра, если Иран согласится на это. Об этом заявил государственный секретарь США Марко Рубио, передает РИА Новости.

«Его (Ормузский пролив. — «Газета.Ru») можно открыть завтра, если Иран прекратит угрожать мировому судоходству», — сказал он.

До этого Иран проинформировал Морскую международную организацию ООН, что суда государств, которые Тегеран не считает враждебными, могут проходить через Ормузский пролив.

28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. В ответ Тегеран наносит удары ракетами и беспилотниками по Израилю, а также американским базам на Ближнем Востоке, в том числе в Саудовской Аравии, Бахрейне, Катаре, Кувейте и ОАЭ. Кроме того, сообщалось о перекрытии иранцами Ормузского пролива, на который приходилось около 30% морских поставок нефти, а также об ударах по нефтяной инфраструктуре государств Персидского залива. Это спровоцировало скачок цен на нефть до четырехлетнего максимума.