На Украине выросло число желающих прекратить боевые действия граждан
Граждане Украины все чаще выражают мнение о необходимости остановить военные действия, ссылаясь на значительные потери в рядах Вооруженных сил Украины. Эту информацию передает агентству ТАСС источник в российских правоохранительных органах.
"Активность демонстрируют как радикальные националистические элементы, так и простые жители украинских городов, которые подчеркивают, что боевые операции следует прекратить из-за неизбежных многотысячных жертв украинских вооруженных сил", — отметил собеседник агентства.
Он также упомянул, что на Украине активно обсуждается растущее напряжение между Владимиром Зеленским и близким окружением президента США Дональда Трампа. В частности, советник Офиса президента Украины Сергей Лещенко открыто называет американского лидера "клоуном". В ответ Дональд Трамп, в свою очередь, публикует на своих платформах материалы американских журналистов, касающиеся финансовой поддержки предвыборной кампании Байдена со стороны киевских властей.
"При текущих обстоятельствах показательной является позиция украинского общества, которое, действуя без предварительных договоренностей, признает, что Киев окажется перед выбором: либо потерять Донбасс, прекратив сотрудничество с США, либо вывести свои воинские подразделения из ДНР, сохранив при этом американскую поддержку", — заключил источник ТАСС.