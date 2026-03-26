Граждане Украины все чаще выражают мнение о необходимости остановить военные действия, ссылаясь на значительные потери в рядах Вооруженных сил Украины. Эту информацию передает агентству ТАСС источник в российских правоохранительных органах.

"Активность демонстрируют как радикальные националистические элементы, так и простые жители украинских городов, которые подчеркивают, что боевые операции следует прекратить из-за неизбежных многотысячных жертв украинских вооруженных сил", — отметил собеседник агентства.

Он также упомянул, что на Украине активно обсуждается растущее напряжение между Владимиром Зеленским и близким окружением президента США Дональда Трампа. В частности, советник Офиса президента Украины Сергей Лещенко открыто называет американского лидера "клоуном". В ответ Дональд Трамп, в свою очередь, публикует на своих платформах материалы американских журналистов, касающиеся финансовой поддержки предвыборной кампании Байдена со стороны киевских властей.