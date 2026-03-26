Суд в Нью-Йорке отказался прекратить дело против Мадуро

Судья Элвин Хеллерстайн отказался прекращать уголовное дело против президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его супруги Силии Флорес, доводы защиты не убедили его в необходимости этого шага, пишет РИА Новости.

По данным агентства, в ходе заседания, проходящего в суде в Нью-Йорке, адвокат Мадуро Барри Поллак указал, что его клиент не может из-за ограничительных мер, в том числе, блокировки счетов, оплачивать юридические услуги, настаивает на праве самостоятельно оплачивать свою защиту.

Президент Венесуэлы, в свою очередь, предпринял попытку убедить судью в том, что власти Соединенных Штатов мешают ему защищаться от обвинений в наркотерроризме, и дело должно быть прекращено.

«Я не собираюсь закрывать это дело [на основании доводов защиты и фигуранта]», — подчеркнул Хеллерстайн.

Напомним, что венесуэльский лидер и его супруга были захвачены американским спецназом в начале января.

Силовики переправили их в Нью-Йорк и разместили в столичном следственном изоляторе в Бруклине, в котором ранее содержались сотрудница скандально известного финансиста Джеффри Эпштейна Гислейн Максвелл и рэпер Шон «Дидди» Комбс, арестованный по обвинениям в сексуализированном насилии, торговле людьми и рэкете.

Ранее глава США Дональд Трамп выразил надежду на то, что суд над Мадуро будет справедливым. Американский лидер уточнил, что в настоящий момент президенту Венесуэлы предъявляют обвинения далеко не по всем преступлениям, которые он якобы совершил.